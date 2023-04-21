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17:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Соболенко победила Бадосу в упорной борьбе и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко в упорной борьбе одержала победу в матче с испанской спортсменкой, 31-й ракеткой мира Паулой Бадосой.

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Источник: Reuters

Встреча прошла в рамках турнира категории WTA-500 в Штутгарте и завершилась со счётом 2−1 (4:6, 6:4, 6:4).

Матч продолжался 2 часа 30 минут. Арина Соболенко выполнила четыре эйса, реализовала 4 из 14 брейк-пойнтов, а также допустила пять двойных ошибок. Её соперница, в свою очередь, сделала 10 эйсов и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Паула Бадоса допустила девять двойных ошибок. Практически по всем показателям игры, касающимся выигрыша на подаче, у спортсменок равные показатели.

В полуфинале белорусская спортсменка встретится с победительницей матча Анастасия Потапова (Россия) — Каролин Гарсия (Франция). Матч россиянки и француженки состоится в пятницу, 21 апреля, в 16:30 мск.

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