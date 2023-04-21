Соболенко победила Бадосу в упорной борьбе и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

Матч продолжался 2 часа 30 минут. Арина Соболенко выполнила четыре эйса, реализовала 4 из 14 брейк-пойнтов, а также допустила пять двойных ошибок. Её соперница, в свою очередь, сделала 10 эйсов и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Паула Бадоса допустила девять двойных ошибок. Практически по всем показателям игры, касающимся выигрыша на подаче, у спортсменок равные показатели.