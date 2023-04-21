Россиянин Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Боснии и Герцеговине

ТАСС, 21 апреля. Россиянин Андрей Рублев в пятницу обыграл боснийца Дамира Джумхура в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу Рублева, посеянного под вторым номером. Джумхур не получил номер посева. В полуфинале россиянин сыграет с Алексом Молчаном из Словакии (без номера посева).

Рублеву 25 лет, он занимает шестое место в мировом рейтинге, на его счету 13 титулов ATP. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев и Анастасия Павлюченкова стали олимпийскими чемпионами в смешанном разряде. В том же году в составе сборной России Рублев стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса.

Джумхуру 30 лет, он располагается на 202-й позиции рейтинга ATP. На счету спортсмена три титула под эгидой организации. На турнирах Большого шлема босниец не проходил дальше третьего круга.