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20:46 (мск), источник: ТАСС

Первая ракетка мира Джокович не смог выйти в полуфинал турнира в Боснии и Герцеговине

В четвертьфинале серб проиграл соотечественнику Душану Лайовичу в двух сетах.

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Источник: Reuters

ТАСС, 21 апреля. Первая ракетка мира серб Новак Джокович в пятницу проиграл соотечественнику Душану Лайовичу в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (8:6) в пользу Лайовича, не получившего номера посева на турнире. Джокович имел первый номер. В полуфинале Лайович сыграет с победителем матча между сербом Миомиром Кецмановичем (4-й номер посева) и чехом Иржи Легечкой (6).

Джокович потерпел второе поражение в последних трех матчах, 13 апреля он уступил итальянцу Лоренцо Музетти в матче третьего круга турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло (6:4, 5:7, 4:6). Всего на счету серба теперь три поражения по итогам 20 встреч в нынешнем сезоне. В январе Джокович стал победителем Открытого чемпионата Австралии и сравнялся с рекордсменом по количеству побед на турнирах Большого шлема испанцем Рафаэлем Надалем (22). После этого спортсмен не выступал на турнирах месяц из-за травмы, 3 марта он проиграл в полуфинале соревнований в Дубае россиянину Даниилу Медведеву (4:6, 4:6). Следом сербский теннисист пропустил «Мастерсы» в Майами и Индиан-Уэллсе из-за отказа правительства США в специальном разрешении на въезд в страну без вакцинации.

Джоковичу 35 лет, серб является обладателем 93 титулов ATP. На счету теннисиста бронза Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде, в 2010 году в составе сборной Сербии он стал обладателем Кубка Дэвиса. Джокович — рекордсмен по числу недель, проведенных на первом месте в мировом рейтинге (383).

Лайовичу 32 года, он занимает 70-е место в мировом рейтинге. Серб выиграл один титул ATP. На турнирах Большого шлема теннисист выходил в четвертый круг на Открытом чемпионате Австралии (2021) и Открытом чемпионате Франции (2021).

Турнир в Баня-Луке относится к категории ATP 250 и проходит на грунтовом покрытии. Общий призовой фонд соревнований составляет свыше €562 тысяч. В 2023 году Баня-Лука впервые принимает турнир ATP, это произошло после переноса традиционного грунтового турнира из Белграда, который в 2022 году выиграл россиянин Андрей Рублев, в финале обыгравший Джоковича. В Баня-Луке с 2003 года проходил турнир категории «челленджер».

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