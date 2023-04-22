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11:38 (мск), источник: Прессбол

Виктория Азаренко вместе с сыном посетила матч «Флорида» — «Бостон»

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко этой ночью воочию наблюдала за третьим матчем серии плей-офф первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Флорида» противостояла «Бостону».

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Источник: соцсети

Снимками с трибун Азаренко поделилась в своих соцсетях. На них присутствует и ее сын.

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