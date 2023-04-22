Виктория Азаренко вместе с сыном посетила матч «Флорида» — «Бостон»
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко этой ночью воочию наблюдала за третьим матчем серии плей-офф первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Флорида» противостояла «Бостону».
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко этой ночью воочию наблюдала за третьим матчем серии плей-офф первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Флорида» противостояла «Бостону».
Снимками с трибун Азаренко поделилась в своих соцсетях. На них присутствует и ее сын.