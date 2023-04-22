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16:51 (мск), источник: ТАСС

Потапова проиграла Соболенко в полуфинале турнира WTA в Штутгарте

В финале белорусская теннисистка сыграет с победительницей встречи между полькой Игой Свёнтек и Онс Жабер из Туниса.

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Источник: Reuters

ТАСС, 22 апреля. Россиянка Анастасия Потапова уступила белоруске Арине Соболенко в матче ½ финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте. Встреча прошла в субботу.

Матч закончился со счетом 6:1, 6:2 в пользу Соболенко. В финале белорусская теннисистка сыграет с победительницей встречи между первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек и Онс Жабер из Туниса.

Потаповой 22 года, она занимает 24-е место в мировом рейтинге, на ее счету две победы на турнирах WTA в одиночном разряде.

Соболенко 24 года, она является второй ракеткой мира. На счету белорусской теннисистки 12 титулов под эгидой WTA. В нынешнем сезона она выиграла Открытый чемпионат Австралии.

Турнир в Штутгарте относится к категории WTA 500. Общий призовой фонд турнира составляет $780 тыс.

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