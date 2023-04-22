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16:50 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Рублев вышел в финал второго турнира ATP подряд

В финале россиянин сыграет с победителем матча между сербами Душаном Лайовичем и Миомиром Кецмановичем.

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Источник: Reuters

ТАСС, 22 апреля. Россиянин Андрей Рублев в субботу обыграл словака Алекса Молчана в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Рублева, посеянного на турнире под вторым номером. В финале россиянин сыграет с победителем матча между сербами Душаном Лайовичем и Миомиром Кецмановичем.

Рублев одержал победу в восьмом матче подряд, россиянин не потерпел ни одного поражения в играх на грунтовом покрытии в текущем сезоне. Неделей ранее он выиграл турнир категории «Мастерс» в Монте-Карло.

Рублеву 25 лет, он занимает шестое место в мировом рейтинге, на его счету 13 титулов ATP. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев и Анастасия Павлюченкова стали олимпийскими чемпионами в смешанном разряде. В том же году в составе сборной России Рублев стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса.

25-летний Молчан располагается на 73-м месте в рейтинге ATP, на его счету два титула серии «челленджер». На турнирах Большого шлема словак не проходил дальше третьего круга.

Турнир в Баня-Луке относится к категории ATP 250 и проходит на грунтовом покрытии. Общий призовой фонд соревнований составляет свыше €562 тысяч. В 2023 году Баня-Лука впервые принимает турнир ATP, это произошло после переноса традиционного грунтового турнира из Белграда, который в 2022 году выиграл Рублев, в финале обыгравший серба Новака Джоковича (6:2, 6:7 (4:7), 6:0). В Баня-Луке с 2003 года проходил турнир категории «челленджер».

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