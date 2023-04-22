Швентек вышла в финал турнира в Штутгарте после отказа соперницы

Швёнтек в полуфинале встречалась с Онс Жабер из Туниса (3-й номер посева). При счете 3:0 в пользу польки Жабер снялась из-за травмы левой ноги. Матч продолжался 18 минут.

После матча Жабер не могла сдержать слез, Швёнтек подошла к сопернице и поддержала ее.