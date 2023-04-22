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18:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Швентек вышла в финал турнира в Штутгарте после отказа соперницы

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Первая ракетка мира полька Ига Швёнтек вышла в финал теннисного турнира в немецком Штутгарте, призовой фонд которого превышает 780 тысяч евро.

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Источник: Reuters

Швёнтек в полуфинале встречалась с Онс Жабер из Туниса (3-й номер посева). При счете 3:0 в пользу польки Жабер снялась из-за травмы левой ноги. Матч продолжался 18 минут.

После матча Жабер не могла сдержать слез, Швёнтек подошла к сопернице и поддержала ее.

Соперницей Швёнтек по финалу станет вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Швёнтек является действующей чемпионкой турнира в Штутгарте.

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