Швентек вышла в финал турнира в Штутгарте после отказа соперницы
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Первая ракетка мира полька Ига Швёнтек вышла в финал теннисного турнира в немецком Штутгарте, призовой фонд которого превышает 780 тысяч евро.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Первая ракетка мира полька Ига Швёнтек вышла в финал теннисного турнира в немецком Штутгарте, призовой фонд которого превышает 780 тысяч евро.
Швёнтек в полуфинале встречалась с Онс Жабер из Туниса (3-й номер посева). При счете 3:0 в пользу польки Жабер снялась из-за травмы левой ноги. Матч продолжался 18 минут.
После матча Жабер не могла сдержать слез, Швёнтек подошла к сопернице и поддержала ее.
Соперницей Швёнтек по финалу станет вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Швёнтек является действующей чемпионкой турнира в Штутгарте.