Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Балтика
Уфа
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия Д
Айнтрахт Ф
40
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вальядолид
Жирона
10
Футбол. Зарубежный
21:45
Сампдория
Специя
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
Сельта
Хоккей. НХЛ
23:00
Виннипег
Вегас
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Динамо
31
Футбол. Зарубежный
19:00
Лацио
Торино
01
Футбол. Зарубежный
18:00
Осер
Лилль
11
Футбол. Зарубежный
17:15
Альмерия
Атлетик
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Астон Вилла
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Эвертон
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Вулверхэмптон
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль
Ноттингем Форест
32
Футбол. Зарубежный
16:30
Бохум
Вольфсбург
15
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Вердер
24
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Кельн
13
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Бавария
31
Футбол. Премьер-лига
16:30
Факел
Оренбург
13
Футбол. Первый дивизион
16:30
Волгарь
Велес
21
Хоккей. НХЛ
23.04
Тампа-Бэй
Торонто
Футбол. Зарубежный
16:00
Салернитана
Сассуоло
30
Футбол. Первый дивизион
16:00
Акрон
Нефтехимик
03
Футбол. Первый дивизион
16:00
Шинник
Алания
01
Хоккей. НХЛ
23.04
Рейнджерс
Нью-Джерси
Футбол. Зарубежный
15:00
Осасуна
Бетис
32
Футбол. Первый дивизион
15:00
Динамо Мх
Енисей
30
Футбол. Первый дивизион
15:00
Родина
КАМАЗ
22
Футбол. Зарубежный
14:30
Фулхэм
Лидс
21
Футбол. Премьер-лига
14:00
Химки
Торпедо
42
Хоккей. НХЛ
23.04
Сиэтл
Колорадо
Футбол. Первый дивизион
09:00
СКА-Хабаровск
Волга
11
Все события
20:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Соболенко: «Потапова в будущем станет топ-игроком»

Вторая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала победу над россиянкой Анастасией Потаповой в полуфинале турнира в Штутгарте (Германия).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Я думаю, я была очень сосредоточена, и с самого первого очка я играла очень агрессивно, — цитирует Соболенко сайт WTA. — Я не предоставила Потаповой слишком много времени на розыгрыши. Думаю, поэтому матч закончился так быстро. Но в любом случае, она отличная теннисистка, и я думаю, что в будущем она станет топ-игроком».

В финале турнира Соболенко сыграет с первой ракеткой мира Игой Свентек.

Фоторепортажи
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
35Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь