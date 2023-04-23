Ига Свентек завоевала 13-й титул в карьере и второй в текущем сезоне

Это произошло на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

В решающем матче Свёнтек (1) со счётом 6:3, 6:4 обыграла чемпионку Australian Open — 2023, вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (2). Встреча продлилась 1 час 51 минуту.

Свёнтек один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету Соболенко пять эйсов, две двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.