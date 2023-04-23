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17:58 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Рублев не смог выиграть турнир в Боснии и Герцеговине

Россиянин потерпел первое поражение на грунтовом покрытии в нынешнем сезоне.

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Источник: AP 2022

ТАСС, 23 апреля. Россиянин Андрей Рублев уступил сербу Душану Лайовичу в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Баня-Луке (Босния и Герцеговина). Матч прошел в воскресенье.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 4:6, 6:4 в пользу Лайовича, в четвертьфинале обыгравшего соотечественника — первую ракетку мира Новака Джоковича (6:4, 7:6 (8:6). Лайович не имел номера посева на турнире, россиянин был посеян под вторым номером. У Рублева прервалась победная серия из восьми матчей, он потерпел первое поражение на грунтовом покрытии в текущем сезоне. Неделей ранее российский теннисист выиграл турнир категории «Мастерс» в Монте-Карло.

До этого Рублев в очных встречах не выиграл у Лайовича ни одного сета. Соперники ранее провели две встречи между собой, обе прошли на грунтовых кортах и закончились победой Лайовича. В 2016 году серб обыграл Рублева на турнире серии «челленджер» в итальянской Биелле со счетом 6:4, 7:6 (9:7), в 2019-м — на турнире категории ATP 250 в хорватском Умаге (6:4, 6:3).

Рублеву 25 лет, он занимает шестое место в мировом рейтинге, на его счету 13 титулов ATP. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев и Анастасия Павлюченкова стали олимпийскими чемпионами в смешанном разряде. В том же году в составе сборной России Рублев стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса.

Лайовичу 32 года, он располагается на 70-м месте в рейтинге ATP, на его счету теперь два титула под эгидой организации. На турнирах Большого шлема серб не проходил дальше четвертого круга.

Турнир в Баня-Луке относится к категории ATP 250 и проходит на грунтовом покрытии. Общий призовой фонд соревнований составляет свыше €562 тысяч. В 2023 году Баня-Лука впервые приняла турнир ATP, это произошло после переноса традиционного грунтового турнира из Белграда, который в 2022 году выиграл Рублев, в финале обыгравший Джоковича (6:2, 6:7 (4:7), 6:0). В Баня-Луке с 2003 года проходил турнир категории «челленджер».

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