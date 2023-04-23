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23 апреля, источник: ТАСС

Даниил Медведев поднялся на третье место рейтинга ATP

Андрей Рублев располагается на шестой строчке, Карен Хачанов — на 12-й.

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Источник: Reuters

ТАСС, 23 апреля. Россиянин Даниил Медведев поднялся на третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации в воскресенье.

Медведев обошел в рейтинге норвежца Каспера Рууда. На счету 27-летнего россиянина 5 240 очков, Рууд набрал 5 210 очков. Первое место занимает серб Новак Джокович (7 135 очков), вторым идет испанец Карлос Алькарас (6 770).

Россиянин Андрей Рублев располагается на шестой строчке (4 280), Карен Хачанов идет 12-м (2 855). Пятое место занимает грек Стефанос Циципас (5 195), седьмое — датчанин Хольгер Руне (4 070), восьмое — итальянец Янник Синнер (3 615), девятое — канадец Феликс Оже-Альяссим (3 405), десятое — американец Тэйлор Фритц (3 290).

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