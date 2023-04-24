Польская авиакомпания сняла с рейса теннисистку Дьяченко из-за российского паспорта

ТАСС, 24 апреля. Польская авиакомпания LOT Polish Airlines отказала теннисистке Виталии Дьяченко в вылете на турнир на Корсику из-за российского паспорта. Об этом спортсменка сообщила в понедельник в своем аккаунте в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

«Сегодня авиакомпания LOT Airlines отказала мне в вылете на турнир на Корсику по направлению Каир — Варшава — Ницца, так как я обладатель российского паспорта, — написала спортсменка. — Правила авиакомпании — запретить летать русским рейсами LOT Airlines. У меня были все письма поддержки от WTA (Женской теннисной ассоциации — прим. ТАСС), ITF (Международной теннисной федерации), но в современном мире это ничего не меняет для реальности. Кроме того, у меня были письма поддержки от моего папы, который родился на Украине и работает в ООН. В этом письме говорилось, что я его дочь (так как политика этой авиакомпании разрешает летать членам семьи людей, которые состоят в миссии и имеют дипломатический паспорт), но, похоже, и это правило перестало распространяться на меня».

Дьяченко подчеркнула, что в итоге находилась в аэропорту Каира 18 часов и спала на скамейках, не имея еды и возможности покинуть аэропорт. «Выезжая в Европу как гражданин России, я получила визу только на 14 дней (обычно как спортсмен я получаю ее на 2−3 года), — продолжила спортсменка. — Кроме того, эта виза должна была быть через Испанию, поскольку это единственная страна, которая выдала эту визу. Так что рейс должен был проходить через Испанию, поэтому другие границы, такие как граница страны, где проходит мой турнир, не позволяют мне лететь, кроме как через Испанию. В реальности это означает четыре рейса вместо двух!».

«Конец истории: ночевала в аэропорту, со мной обращались как с человеком третьего сорта, потратили пару тысяч евро, теперь нет возможности попасть на турнир, так как нет маршрута из-за авиакомпаний, которые не перевозят россиян, и визового ограничения. В конце концов, я должна отказаться от участия, и единственный вариант — вернуться домой и пропустить еще один турнир из-за этой ситуации», — добавила теннисистка.