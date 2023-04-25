Подача на взлет: смогут ли Медведев или Рублев взобраться на вершину

В Мадриде 26 апреля стартует знаменитый «Мастерс», в котором примут участие все три лидера российского тенниса — Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов. Эта троица сейчас реально претендует на попадание на итоговый турнир ATP в Турин, а Медведев, пусть и отдыхал на прошлой неделе, продолжает возглавлять чемпионскую гонку. Мало того, Даниил 24 апреля официально вернулся в топ-3 рейтинга ATP — в случае грунтовых подвигов он вполне способен замахнуться и на возвращение себе звания первой ракетки мира. Невиданных высот способен достичь и Рублев, если, конечно, сохранит нынешний темп. После победы в Монте-Карло Андрей дошел до финала турнира в боснийской Баня-Луке.

Разница 500

После поражения от датчанина Хольгера Руне в четвертьфинале «мастерса» в Монте-Карло Медведев взял небольшую паузу, отказавшись от участия в турнире ATP 500 в Барселоне. Конечно, рейтинговые баллы Даниилу бы не помешали, но объективно — после двухмесячного теннисного марафона (27 побед в 29 играх) организму россиянина отдых явно требовался. Особенно с прицелом на вторую половину грунтового сезона.

Читайте также Даниил Медведев поднялся на третье место рейтинга ATP

И даже без игры Медведев вернулся в топ-3, откуда выпал чуть больше полугода назад. Случилось это 12 сентября 2022 года после Открытого чемпионата США, где Даниил уступил в четвертом круге австралийцу Нику Кирьосу, не сумев защитить титул, и сразу же откатился с первой строчки на четвертую. После чего свободное падение продолжилось — прошлый год россиянин завершил седьмой ракеткой мира, а по окончании Открытого чемпионата Австралии и вовсе опустился на 12-е место в рейтинге.

Тогда столь стремительное — меньше чем за три месяца — возвращение в тройку лидеров выглядело почти фантастическим сценарием. Но благодаря подвигам Даниила на корте фантастика стала реальностью. И к «Мастерсам» в Мадриде и Риме Медведев подходит, уступая в рейтинге сербу Новаку Джоковичу с испанцем Карлосом Алькарасом 1895 и 1530 очков соответственно.

Это, конечно, многовато, однако защищать очки ему не надо (в прошлом году эти турниры россиянин из-за операции пропускал), в то время как у серба с испанцем спишется очень много баллов. Если сейчас убрать все набранные в 2022 году очки на этих турнирах, то от Новака отставание составит 525 очков, от Карлоса — 530. При этом Джокович еще и после вылета в четвертьфинале турнира в Баня-Луке снялся с «Мастерса» в Мадриде, да и вообще его спортивная форма вызывает вопросы.

— Даниил принял правильное решение, отказавшись выступать в Барселоне, — сказал «Известиям» победитель двух турниров серии «Мастерс», экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков. — Ему был необходим отдых после того, как он несколько месяцев играл почти без перерыва. Посмотрим, что у него получится в Мадриде и Риме. Считается, что не его покрытие, но были грунтовые турниры, когда он показывал достойную игру. Например, дошел до полуфинала «Мастерса» в Монте-Карло-2019 и четвертьфинала «Ролан Гаррос»-2021.

Шанс на первое

В такой ситуации ключевым во многом станет турнир в Мадриде. Успешное (то есть титул) выступление в столице Испании может сделать Медведева второй ракеткой мира, позволит отыграть эти пятьсот с «копейками» очков и замахнуться на лидерство еще перед стартом Открытого чемпионата Франции. А если он еще и в Риме дойдет как минимум до полуфинала, то перспективы станут еще убедительнее.

Хотя понятно, что даже на относительно быстром мадридском грунте россиянина вряд ли стоит считать фаворитом. Да и сетка у него не самая простая — во втором круге, вероятно, предстоит встретиться с британцем Энди Маррей, в третьем — с чехом Иржи Лехечка, в четвертьфинале — с американцем Тейлором Фритцем или британцем Кэмероном Норри. А еще в нижней половине сетки расположился и грек Стефанос Циципас, хотя, надо признать, верхняя половина выглядит более конкурентно.

Там, помимо первого сеяного Алькараса, защищающего титул, можно увидеть немало сильных грунтовиков. В третьем круге Карлос идет на Александра Зверева из Германии (в прошлом году они встречались в финале), в четвертьфинале — на Рублева или Хачанова (они, как и в Монте-Карло, по сетке попадают друг на друга в третьем круге). Еще одна потенциальная четвертьфинальная пара вверху — норвежец Каспер Рууд и Руне, выигравший на днях титул в Мюнхене.

Что же касается Рублева, то на грунте он уже выиграл «Мастерс» в Монте-Карло и дошел до финала в Баня-Луке. Там он уступил своему другу Душану Лайовичу.

— Андрею не хватило сил и свежести в финале с Лайовичем, — считает олимпийская чемпионка Елена Веснина. — Он потратил очень много эмоциональных и физических ресурсов на турнире в Монте-Карло. Надо отдать должное и сопернику Рублева, который провел неделю невероятно. Он обыграл Новака Джоковича. Поддержка трибун была также на стороне Душана. Это ему помогло, окрыляло его. Матч был очень равный. При этом уверена, что после небольшого отдыха Андрей вновь проявит себя. В Мадриде у него хорошие шансы добраться до высокой стадии.