Елена Рыбакина высказалась о своей травме
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина высказалась о своем состоянии перед стартом на «Мастерсе» в Мадриде, передают Vesti.kz.
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина высказалась о своем состоянии перед стартом на «Мастерсе» в Мадриде, передают Vesti.kz.
Рыбакина призналась, что ей не терпится начать борьбу на турнире в Мадриде. Говоря о своем состоянии, теннисистка отметила, что чувствует себя лучше.
«Я начала практиковаться. Сейчас могу сказать, что я готова. Посмотрим, как будут обстоять дела на корте», — приводит Рыбакиной на пресс-конференции Talking Tennis.
Журналисты поинтересовались, помогла ли теплая погода в Мадриде справиться с проблемой со спиной.
«Я бы сказала, что в Штутгарте я была в других кондициях. Я путешествовала много на протяжении трех последних недель. В целом там было нелегко играть и быть готовой на 100 процентов. Я взяла себе несколько выходных, попыталась восстановиться. Сейчас я чувствую себя нормально, так что посмотрим, что будет дальше», — ответила первая ракетка Казахстана.
В Мадриде (Испания) проходят матчи крупных турниров-тысячников Mutua Madrid Open. Лучшие теннисисты и теннисистки мира будут биться не только за престижный трофей и очки, но и за солидные денежные надбавки. Общий призовой фонд турнира АТР составит 8,76 миллиона евро (4,38 миллиарда тенге), а WTA — 7,65 миллиона евро (3,81 миллиарда тенге).
Елена Рыбакина начнает путь со второго круга, в рамках которого сыграет россиянкой Анной Калинской.
В женском одиночном турнире Казахстан представляют две лучшие теннисистки страны — Елена Рыбакина (№ 7) и Юлия Путинцева (№ 51). У мужчин в квалификацию попал Тимофей Скатов (№ 144), а Александр Бублик (№ 55) начал путь в основной сетке.
Напомним, что Рыбакина
Через несколько дней лучшая теннисистка Казахстана прилетела в Германию, где приняла участие в турнире серии WTA 500 Porsche Tennis Grand Prix Stuttgart 2023. В матче за выход в четвертьфинал ее соперницей стала Беатрис Хаддад-Майя из Бразилии. Рыбакина неожиданно проиграла в первом сете со счетом 1:6. А во втором, уступая 1:3, отказалась от продолжения борьбы.