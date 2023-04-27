Российский теннис получил 15-летнюю звезду. Это новая Шарапова?

Юная россиянка Мирра Андреева зажигает на турнире в Мадриде, где уже успела одержать две победы и пробилась в третий круг. Сначала пала финалистка US Open-2021 Лейла Фернандес, а позже — 14-я ракетка мира Беатрис Хаддад Майя. Российский теннис пополнился новой звездой на годы вперед.

История взлета

Эксперты отмечали талант Мирры еще по ходу прошлого сезона, когда спортсменка из Красноярска выходила в четвертьфиналы юниорских «Ролан Гаррос» и US Open. Андреева здорово выглядела и в дебюте на взрослом уровне, выиграв несколько турниров ITF. Первый такой титул случился в апреле прошлого года в Турции. Тогда россиянке было еще 14 лет.

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В октябре Мирра получила возможность выступить на турнире WTA в Тунисе и едва не победила соотечественницу Анастасию Потапову, уступив в трех сетах. Однако даже тот факт, что совсем юная Андреева билась на равных с опытной соперницей, уже сказал о многом.

В начале 2023 года россиянка дошла до финала юниорского Australian Open. В драматичном матче она потерпела поражение от другой талантливой соотечественницы Алины Корнеевой. И расплакалась после окончания матча. Именно тогда теннисистка решила, что пора чаще выступать среди взрослых. В апреле Мирра занимала место в четвертой сотне рейтинга, но потом взяла два титула на турнирах ITF60 и пробилась в топ-200. В какой-то момент россиянка выиграла 13 встреч подряд!

Прорыв в Мадриде

Прогресс случился на супертурнире в Мадриде. Первой соперницей стала финалистка Открытого чемпионата США — 2021 канадка Лейла Фернандес. С тех пор Лейла просела в результатах, но все равно находится в топ-50 мирового рейтинга. Мирра уверенно разобралась с гораздо более опытной канадкой в двух сетах.

Так россиянка одержала первую в карьере победу. Андреева — третья самая молодая теннисистка с 2009 года, выигравшей матч в категории WTA 1000. Выше располагаются американки Кори Гауфф и Кэтрин Картан Беллис. Также Мирра стала второй с 2015 года 15-летней теннисисткой, которая одержала победу над соперницей из топ-50 рейтинга на турнире WTA 1000.

Во втором круге ей противостояла уже 14-я ракетка мира Беатрис Хаддад Майя. Причем в феврале бразильянка была даже 12-й. С ней Андреевой пришлось повозиться чуть дольше. В первом сете Беатрис вела со счетом 5:3, но Мирра вернулась в игру и победила на тай-брейке. Во втором сете россиянка сразу же гейме взяла чужую подачу, а дальше просто удерживала преимущество.

В следующем круге Андреева встретится с победительницей матча между чешкой Маркетой Вондроушовой и полькой Магдой Линетт (17-й номер посева). Жутко интересно посмотреть, что будет с Андреевой не только на турнире, но и в карьере. Такой яркой юной звездочки у нас не было, пожалуй, со времен Марии Шараповой.