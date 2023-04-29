Шестнадцатилетняя Андреева обыграла полуфиналистку Australian Open на турнире в Мадриде

ТАСС, 29 апреля. Россиянка Мирра Андреева обыграла польку Магду Линетт в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде. Встреча прошла в субботу.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:3 в пользу 16-летней Андреевой, получившей от организаторов турнира специальное приглашение (wild card). Линетт выступала под 17-м номером посева. 29 апреля Андреева празднует 16-й день рождения. В четвертом круге россиянка встретится со второй сеянной турнира белоруской Ариной Соболенко.

Андреева занимает 194-е место в рейтинге WTA. 23 апреля россиянка выиграла турнир Международной теннисной федерации (ITF) в Беллинцоне (Швейцария), она победила на втором турнире ITF категории W60 подряд. 16 апреля спортсменка завоевала титул на соревнованиях в Кьяссо (Швейцария), он стал для нее вторым на турнирах этой категории. Россиянка стала первой в истории теннисисткой, выигравшей несколько титулов на уровне W60 или выше до 16-летия. В текущем сезоне Андреева дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии, в котором уступила соотечественнице Алине Корнеевой — 7:6 (7:2), 4:6, 5:7.

Победа над Линетт стала для Андреевой третьей на уровне WTA. В первом круге турнира в Мадриде она оказалась сильнее финалистки US Open 2021 года канадки Лейлы Фернандес (6:3, 6:4), во втором круге обыграла 14-ю ракетку мира бразильянку Беатрис Хаддад Майю. Ранее Андреева лишь один раз играла в основной сетке турнира WTA. В октябре 2022 года россиянка уступила соотечественнице Анастасии Потаповой в первом круге соревнований в Тунисе, которые относились к категории WTA 250. Турнир в Мадриде относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA.

Линетт 31 год, она занимает 19-ю строчку в мировом рейтинге, на ее счету два титула WTA. Лучшим результатом польки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Australian Open 2023 года.