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20:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Павлюченкова и Рыбакина снялись с парного разряда турнира WTA-1000 в Мадриде

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и представительница Казахстана Елена Рыбакина снялись с матча второго круга турнира WTA-1000, проходящего в Мадриде (Испания).

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Источник: Reuters

О причинах этого решения пока не сообщалось.

В субботу, 29 апреля, Павлюченкова и Рыбакина должны были сыграть против пары Марта Костюк (Украина) — Елена-Габриэла Русе (Румыния). Теперь украинка и румынка выходят в четвертьфинал соревнований в Мадриде: два дуэта, которые разыграют место в ¼ финала во втором круге турнира, ещё не определились.

И Анастасия Павлюченкова, и Елена Рыбакина завершили своё выступление на турнире: россиянка проиграла во втором круге Дарье Касаткиной, а теннисистка из Казахстана уступила Анне Калинской.

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