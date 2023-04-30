Рублев сыграет с Хачановым в матче четвертого круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде

ТАСС, 30 апреля. Россиянин Андрей Рублев в воскресенье обыграл японца Ёсихито Нисиоку в третьем круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Мадриде.

Встреча закончилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу Рублева, посеянного на турнире под 5-м номером. Нисиока получил 28-й номер посева. В следующем круге россиянин сыграет с соотечественником Кареном Хачановым (10), который в матче третьего круга победил испанца Роберто Баутиста-Агута (20) со счетом 7:5, 4:6, 6:3.

Рублеву 25 лет, он располагается на 6-м месте в рейтинге ATP, на его счету 13 побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема россиянин никогда не проходил дальше четвертьфинала. На Олимпиаде в Токио Рублев стал олимпийским чемпионом в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. В 2021 году в составе сборной России он выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Хачанову 26 лет, он занимает 12-е место в мировом рейтинге, на его счету 4 титула ATP. Он дважды выходил в полуфинал турниров Большого шлема — на Открытом чемпионате США (2022) и Открытом чемпионате Австралии (2023). Хачанов — серебряный призер Олимпиады в Токио в одиночном разряде.