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15:46 (мск), источник: ТАСС

Рублев сыграет с Хачановым в матче четвертого круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде

В третьем круге Рублев обыграл японца Ёсихито Нисиоку, Хачанов — испанца Роберто Баутиста-Агута.

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Источник: Reuters

ТАСС, 30 апреля. Россиянин Андрей Рублев в воскресенье обыграл японца Ёсихито Нисиоку в третьем круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Мадриде.

Встреча закончилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу Рублева, посеянного на турнире под 5-м номером. Нисиока получил 28-й номер посева. В следующем круге россиянин сыграет с соотечественником Кареном Хачановым (10), который в матче третьего круга победил испанца Роберто Баутиста-Агута (20) со счетом 7:5, 4:6, 6:3.

Рублеву 25 лет, он располагается на 6-м месте в рейтинге ATP, на его счету 13 побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема россиянин никогда не проходил дальше четвертьфинала. На Олимпиаде в Токио Рублев стал олимпийским чемпионом в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. В 2021 году в составе сборной России он выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Хачанову 26 лет, он занимает 12-е место в мировом рейтинге, на его счету 4 титула ATP. Он дважды выходил в полуфинал турниров Большого шлема — на Открытом чемпионате США (2022) и Открытом чемпионате Австралии (2023). Хачанов — серебряный призер Олимпиады в Токио в одиночном разряде.

Турнир в Мадриде проводится на грунтовом покрытии и относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд соревнований составляет более €7,7 млн. Действующим победителем является испанец Карлос Алькарас. Из россиян турнир выигрывал Марат Сафин в 2004 году.

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