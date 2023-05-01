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16:52 (мск), источник: ТАСС

Медведев сыграет с Карацевым в четвертом круге турнира ATP серии «Мастерс» в Мадриде

В третьем круге Медведев победил Александра Шевченко, Карацев — Алекса де Минаура.

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Источник: AP 2022

ТАСС, 1 мая. Россиянин Аслан Карацев в понедельник обыграл австралийца Алекса де Минаура в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Мадриде.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 4:6, 6:4 в пользу Карацева, который пробился в основную сетку турнира через квалификацию. Де Минаур был посеян под 16-м номером. В четвертом круге Карацев сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (2-й номер посева), который ранее в понедельник победил соотечественника Александра Шевченко — 4:6, 6:1, 7:5. Медведев одержал 300-ю победу на турнирах ATP. Как и Карацев, 22-летний Шевченко попал в основную сетку соревнований через квалификацию.

Карацеву 29 лет, он занимает 121-е место в рейтинге ATP. В случае победы над Медведевым теннисист вернется в топ-100. На счету Карацева три титула под эгидой организации. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2021 года. На Олимпиаде в Токио спортсмен в паре с Еленой Весниной завоевал серебряную медаль в миксте. В 2021 году в составе сборной России Карацев стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

Де Минауру 24 года, он располагается на 19-й позиции в мировом рейтинге, на его счету семь побед на соревнованиях ATP, в том числе одна в 2023 году. Лучшим результатом австралийца на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал на Открытом чемпионате США 2020 года.

Турнир в Мадриде проводится на грунтовом покрытии и относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд соревнований составляет более €7,7 млн. Действующим победителем является испанец Карлос Алькарас. Из россиян турнир выигрывал Марат Сафин в 2004 году.

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