Хачанов победил Рублева на теннисном турнире серии «Мастерс» в Мадриде

ТАСС, 2 мая. Россиянин Карен Хачанов во вторник победил соотечественника Андрея Рублева в матче четвертого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Мадриде.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (10:8), 6:4 в пользу Хачанова, посеянного на турнире под 10-м номером. Рублев имел пятый номер посева. В четвертьфинале Хачанов сыграет с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом (1-й номер посева) и представителем Германии Александром Зверевым (13-й).

Рублеву 25 лет, он располагается на 6-м месте в рейтинге ATP, на его счету 13 побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема россиянин никогда не проходил дальше четвертьфинала. На Олимпиаде в Токио Рублев стал олимпийским чемпионом в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. В 2021 году в составе сборной России он выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Хачанову 26 лет, он располагается на 12-й позиции мирового рейтинга. На счету россиянина четыре титула ATP. Хачанов дважды выходил в полуфинал турниров Большого шлема (Открытый чемпионат США — 2022, Открытый чемпионат Австралии — 2023). В 2021 году он стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, в том же году в составе сборной России выиграл Кубок Дэвиса.