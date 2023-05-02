Карацев одолел Медведева в российском противостоянии на «Мастерсе» в Мадриде

Матч продолжался 1 час 36 минут. На счету Аслана Карацева два эйса и два реализованных брейк-пойнта (100%). Даниил Медведев, в свою очередь, выполнил четыре эйса и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. Каждый из спортсменов совершил по четыре невынужденные ошибки, двойных ошибок в матче не было.