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00:56 (мск), источник: Sport24

Саккари стала соперницей Соболенко в полуфинале турнира в Мадриде

Греческая теннисистка Мария Саккари вышла в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Мадриде.

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В ¼ финала девятая ракетка мира обыграла румынку Ирину-Камелию Бегу, занимающую 35-е место в рейтинге WTA.

Встреча, продолжительность которой составила 2 часа 55 минут, завершилась со счетом 6:7 (3:7), 6:4, 6:2.

В полуфинале Mutua Madrid Open соперницей Саккари будет беларуска Арина Соболенко.

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