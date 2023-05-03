Саккари стала соперницей Соболенко в полуфинале турнира в Мадриде
Греческая теннисистка Мария Саккари вышла в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Мадриде.
Греческая теннисистка Мария Саккари вышла в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Мадриде.
В ¼ финала девятая ракетка мира обыграла румынку Ирину-Камелию Бегу, занимающую 35-е место в рейтинге WTA.
Встреча, продолжительность которой составила 2 часа 55 минут, завершилась со счетом 6:7 (3:7), 6:4, 6:2.
В полуфинале Mutua Madrid Open соперницей Саккари будет беларуска Арина Соболенко.