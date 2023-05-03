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14:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Соболенко — о плюсах и минусах спорта: я предпочитаю считать, что у нас отличная жизнь

Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, что именно она считает лучшими и худшими аспектами жизни профессиональной спортсменки.

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Источник: Reuters

«Сложный вопрос. Лучше всего то, что мы путешествуем по миру, можем посмотреть красивые города. Но в то же время это и худшее, потому что ты не видишься с родными. Большую часть времени проводишь в одиночестве, и нужно самой справляться с эмоциями. Думаю, это и лучшее, и худшее в жизни теннисистки.

Но я предпочитаю считать, что у нас отличная жизнь. Мы многому учимся. Можем увидеть разных людей, разные менталитеты. Можем учиться и становиться лучше в человеческом плане.

Не знаю, по-моему, в жизни теннисистки нет ничего плохого. И когда мы закончим карьеру, то будем проводить так много времени с родными, что я, наверное, буду скучать по этой жизни», — поделилась Соболенко на пресс-конференции.

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