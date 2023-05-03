Кудерметова обыграла третью ракетку мира Пегулу и вышла в полуфинал турнира WTA в Мадриде

ТАСС, 3 мая. Россиянка Вероника Кудерметова в среду обыграла американку Джессику Пегулу в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 0:6, 6:4 в пользу россиянки, посеянной на турнире под 12-м номером. Пегула имела 3-й номер посева. После второго сета Кудерметова брала медицинский перерыв. В полуфинале российская теннисистка сыграет с победительницей матча между первой ракеткой мира Игой Свёнтек (1) из Польши и хорваткой Петрой Мартич (27).

Кудерметовой 26 лет, она располагается на 13-м месте в рейтинге WTA, на ее счету один титул под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году. В 2021 году в составе сборной России Кудерметова стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.

Пегуле 29 лет, она занимает 3-е место в мировом рейтинге, на ее счету два титула под эгидой WTA. Лучшим результатом американки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал, она пять раз доходила до этой стадии соревнований.