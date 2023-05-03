Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Урал
ЦСКА
00
Футбол. Зарубежный
19:00
Аталанта
Специя
Футбол. Зарубежный
19:00
Ювентус
Лечче
Футбол. Зарубежный
19:00
Салернитана
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
19:00
Сампдория
Торино
Футбол. Кубок России
19:30
Краснодар
Акрон
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:00
Ливерпуль
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Сити
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
Нант
Футбол. Зарубежный
22:00
Милан
Кремонезе
Футбол. Зарубежный
22:00
Лацио
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
Монца
Рома
Футбол. Зарубежный
22:00
Верона
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Кадис
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Сельта
Хоккей. НХЛ
4.05
Каролина
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
4.05
Вегас
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Сиэтл
ОТ
45
Все события
16:44 (мск), источник: ТАСС

Кудерметова обыграла третью ракетку мира Пегулу и вышла в полуфинал турнира WTA в Мадриде

В полуфинале российская теннисистка сыграет с победительницей матча между первой ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши и хорваткой Петрой Мартич.

Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 3 мая. Россиянка Вероника Кудерметова в среду обыграла американку Джессику Пегулу в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 0:6, 6:4 в пользу россиянки, посеянной на турнире под 12-м номером. Пегула имела 3-й номер посева. После второго сета Кудерметова брала медицинский перерыв. В полуфинале российская теннисистка сыграет с победительницей матча между первой ракеткой мира Игой Свёнтек (1) из Польши и хорваткой Петрой Мартич (27).

Кудерметовой 26 лет, она располагается на 13-м месте в рейтинге WTA, на ее счету один титул под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году. В 2021 году в составе сборной России Кудерметова стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.

Пегуле 29 лет, она занимает 3-е место в мировом рейтинге, на ее счету два титула под эгидой WTA. Лучшим результатом американки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал, она пять раз доходила до этой стадии соревнований.

Турнир в Мадриде проводится на грунтовом покрытии и завершится 7 мая. Он относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Общий призовой фонд соревнований составляет более $7,6 млн. Действующая победительница Онс Жабер из Туниса пропускает турнир этого года из-за травмы. Из россиянок соревнования в Мадриде выигрывали Динара Сафина (2009) и Мария Шарапова (2014).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Сборная Украины продолжит играть в отборе на Евро-2024, несмотря на участие белорусов
Американский боксер рассказал о своих впечатлениях о России
Фоторепортажи
27Лоськов поздравил Дзюбу с дублем, Изидор признался в любви к «Локомотиву». Главные фото разгрома «Химок»
8Звезды спорта на Мет Гала
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь