Белоруска Виктория Азаренко вышла в ½ финала парного разряда турнира WTA-1000 в Мадриде

Сегодня в четвертьфинальном матче белорусско-бразильский тандем переиграл в двух сетах испанку Паулу Бадосу и американку Бетани Маттек-Сандс — 7:6 (7:0), 7:5.

До этого Виктория Азаренко и Беатрис Хаддад Майя прошли американо-нидерладский дуэт Дезире Кравчик / Деми Схюрс и американо-российскую пару Кэти Макнелли / Анна Калинская.

Завтра в полуфинале одиночного разряда вторая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко встретится с греческой теннисисткой Марией Саккари, которая занимает 9-е место в мировом рейтинге. На пути к полуфинальному поединку лучшая белорусская теннисистка обыграла румынку Сорану Кырстю (44-й номер рейтинга WTA) — 6:4, 6:3, колумбийку Камилу Осорио (115) — 6:4, 7:5, россиянку Мирру Андрееву (194) — 6:3, 6:1 и египтянку Маяр Шериф (59) — 2:6, 6:2, 6:1. В 2021 году Арина Соболенко выиграла мадридский турнир.