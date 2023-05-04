Теннисист Карацев впервые в карьере вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс»

ТАСС, 4 мая. Россиянин Аслан Карацев в четверг обыграл китайца Чжан Чжичжэня в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде.

Встреча закончилась со счетом 7:6 (7:3), 6:4 в пользу россиянина, который попал в основную сетку соревнований через квалификацию. Чжан Чжичжэнь не получил номера посева. В полуфинале Карацев сыграет с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом (4-й номер посева) и представителем Германии Яном-Леннардом Штруффом, попавшим в основную сетку турнира как лаки-лузер. Карацев остался единственным представителем России в мужском одиночном разряде — в среду Карен Хачанов (10) уступил испанцу Карлосу Алькарасу (1) в четвертьфинале (4:6, 5:7). Ранее лучшим результатом Карацева на турнирах серии «Мастерс» был выход в четвертый круг.

По ходу соревнований в Мадриде россиянин обыграл нидерландца Ботика ван-де Зандсхюлпа (23), австралийца Алекса де Минаура (16) и своего соотечественника Даниила Медведева (2). Благодаря победе над Медведевым Карацев, на данный момент занимающий 121-е место в рейтинге ATP, вернется в первую сотню. Его наивысшей позицией в мировом рейтинге было 14-е место, 20 февраля 2023 года он потерял место в топ-100. Китайский теннисист стал первым в истории своей страны спортсменом, дошедшим до четвертьфинала турнира ATP серии «Мастерс». По ходу турнира он обыграл канадца Дениса Шаповалова (21), британца Кэмерона Норри (11) и американца Тейлора Фритца (8). В матче против Фритца китаец отыграл три матч-пойнта.

Карацеву 29 лет, на его счету три титула ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2021 года. На Олимпиаде в Токио Карацев в паре с Еленой Весниной завоевал серебряную медаль в миксте. В 2021 году в составе сборной России он стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

Чжан Чжичжэню 26 лет, он занимает 99-е место в мировом рейтинге, на его счету нет побед на турнирах под эгидой ATP. На турнирах Большого шлема китайцу ни разу не удалось преодолеть первый круг.