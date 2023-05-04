Арина Соболенко стала первой финалисткой турнира WTA-1000 в Мадриде

В полуфинальном матче Соболенко (2) со счётом 6:4, 6:1 обыграла представительницу Греции Марию Саккари (9). Встреча продлилась 1 час и 26 минут. Соболенко четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Саккари два эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт при шести заработанных.