Рублев и Хачанов вышли в финал турнира ATP серии «Мастерс» в парном разряде
Россияне обыграли сальвадорца Марсело Алеваро и нидерландца Жана-Жюльена Ройера со счетом 6:4, 6:4.
Россияне обыграли сальвадорца Марсело Алеваро и нидерландца Жана-Жюльена Ройера со счетом 6:4, 6:4.
ТАСС, 4 мая. Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов в четверг обыграли сальвадорца Марсело Алеваро и нидерландца Жана-Жюльена Ройера в полуфинальном матче парного разряда на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде.
Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу российских спортсменов. В финале они сыграют с австралийцем Мэттью Эбденом и Роханом Бопанной из Индии.
Рублев и Хачанов вместе в третий раз вышли в финал турнира серии «Мастерс» в парном разряде. Ранее они доходили до решающих матчей соревнований данной категории в американском Майами (2018) и Париже (2019), но им ни разу не удалось одержать победу. Рублев также является финалистом турнира серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе в паре с соотечественником Асланом Карацевым (2021). На счету 25-летнего Рублева три титула в парном разряде — Карацевым (турнире в Дохе, 2021), с соотечественником Дмитрием Турсуновым (в Москве, 2015) и с украинцем Денисом Молчановым (во французском Марселе, 2022). 26-летний Хачанов не выигрывал турниров в парном разряде.
Турнир в Мадриде проводится на грунтовом покрытии и относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд соревнований составляет более €7,7 млн. Действующими победителями являются нидерландец Уэсли Колхоф и британец Нил Скупски. Российские теннисисты ни разу не выигрывали турнир в Мадриде в парном мужском разряде.