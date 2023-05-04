Рублев и Хачанов вышли в финал турнира ATP серии «Мастерс» в парном разряде

Рублев и Хачанов вместе в третий раз вышли в финал турнира серии «Мастерс» в парном разряде. Ранее они доходили до решающих матчей соревнований данной категории в американском Майами (2018) и Париже (2019), но им ни разу не удалось одержать победу. Рублев также является финалистом турнира серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе в паре с соотечественником Асланом Карацевым (2021). На счету 25-летнего Рублева три титула в парном разряде — Карацевым (турнире в Дохе, 2021), с соотечественником Дмитрием Турсуновым (в Москве, 2015) и с украинцем Денисом Молчановым (во французском Марселе, 2022). 26-летний Хачанов не выигрывал турниров в парном разряде.