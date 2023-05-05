Свентек разгромила Кудерметову в полуфинале турнира в Мадриде

На стадии полуфинала она уступила представительнице Польши Иге Свёнтек со счётом 1:6, 1:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. За это время Свёнтек реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. Кудерметова, в свою очередь, сделала одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки.

В решающем матче турнира Свёнтек сыграет с белорусской Ариной Соболенко.