Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Сиэтл
42
Футбол. Зарубежный
21:30
Байер
Кельн
Футбол. Зарубежный
21:30
Майнц
Шальке-04
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Флорида
23
Футбол. Зарубежный
4.05
Атлетик
Бетис
01
Футбол. Зарубежный
4.05
Райо Вальекано
Вальядолид
21
Все события
09:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Свентек разгромила Кудерметову в полуфинале турнира в Мадриде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в финал турнира в Мадриде.

Наверх
Источник: Reuters

На стадии полуфинала она уступила представительнице Польши Иге Свёнтек со счётом 1:6, 1:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. За это время Свёнтек реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. Кудерметова, в свою очередь, сделала одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки.

В решающем матче турнира Свёнтек сыграет с белорусской Ариной Соболенко.

Турнир в Мадриде проходит с 25 апреля по 6 мая. Общий призовой фонд женского одиночного разряда составляет € 7,7 млн. Действующим победителем турнира в Мадриде является представительница Туниса Онс Жабер, которая в решающем матче прошлого года обыграла Джессику Пегулу.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Не смешите людей». Очень странный и подозрительный матч во Второй лиге
Пропажа Ничушкина — главная загадка плей-офф НХЛ
Фоторепортажи
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
35Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь