Теннисисты Рублев и Хачанов впервые выиграли турнир серии «Мастерс» в парном разряде

ТАСС, 6 мая. Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов в субботу обыграли представителя Индии Рохана Бопанну и австралийца Мэттью Эбдена в финальном матче парного разряда на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 10:3 в пользу российских теннисистов.

Рублев и Хачанов вместе в третий раз играли в финале турнира серии «Мастерс» в парном разряде. Ранее они доходили до решающих матчей соревнований данной категории в американском Майами (2018) и Париже (2019), но им ни разу не удавалось одержать победу. Рублев также является финалистом турнира серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе в паре с соотечественником Асланом Карацевым (2021). На счету 25-летнего Рублева теперь четыре титула в парном разряде, ранее он выигрывал турниры в паре с Карацевым (на турнире в Дохе, 2021), с соотечественником Дмитрием Турсуновым (в Москве, 2015) и с украинцем Денисом Молчановым (во французском Марселе, 2022). 26-летний Хачанов ранее не выигрывал турниров в парном разряде.

35-летний Эбден является победителем Уимблдона 2022 года в мужском парном разряде и Australian Open 2013 года в миксте. Всего на его счету 9 побед на турнирах в парном разряде. 43-летний Бопанна выиграл 24 титула в паре, он является победителем Roland Garros 2017 года в миксте и финалистом US Open 2010 года в мужском парном разряде.