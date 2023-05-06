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18:05 (мск), источник: ТАСС

Теннисисты Рублев и Хачанов впервые выиграли турнир серии «Мастерс» в парном разряде

Российские спортсмены стали первыми в истории победителями соревнований в Мадриде в паре.

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Источник: Reuters

ТАСС, 6 мая. Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов в субботу обыграли представителя Индии Рохана Бопанну и австралийца Мэттью Эбдена в финальном матче парного разряда на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 10:3 в пользу российских теннисистов.

Рублев и Хачанов вместе в третий раз играли в финале турнира серии «Мастерс» в парном разряде. Ранее они доходили до решающих матчей соревнований данной категории в американском Майами (2018) и Париже (2019), но им ни разу не удавалось одержать победу. Рублев также является финалистом турнира серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе в паре с соотечественником Асланом Карацевым (2021). На счету 25-летнего Рублева теперь четыре титула в парном разряде, ранее он выигрывал турниры в паре с Карацевым (на турнире в Дохе, 2021), с соотечественником Дмитрием Турсуновым (в Москве, 2015) и с украинцем Денисом Молчановым (во французском Марселе, 2022). 26-летний Хачанов ранее не выигрывал турниров в парном разряде.

35-летний Эбден является победителем Уимблдона 2022 года в мужском парном разряде и Australian Open 2013 года в миксте. Всего на его счету 9 побед на турнирах в парном разряде. 43-летний Бопанна выиграл 24 титула в паре, он является победителем Roland Garros 2017 года в миксте и финалистом US Open 2010 года в мужском парном разряде.

Турнир в Мадриде проводится на грунтовом покрытии и относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд соревнований составляет более €7,7 млн. В прошлом году победу одержали нидерландец Уэсли Колхоф и британец Нил Скупски. Российские теннисисты ранее ни разу не выигрывали турнир в Мадриде в парном мужском разряде.

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