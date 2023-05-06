Арина Соболенко выиграла турнир WTA-1000 в Мадриде

7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий

В тяжёлой борьбе спортсменка вырвала победу у первой ракетки мира, представительницы Польши Иги Свёнтек. Встреча завершилась со счётом 2:1 (6:3, 3:6, 6:3).

Матч продолжался 2 часа 25 минут. Арина Соболенко выполнила пять эйсов и реализовала 4 брейк-пойнта из 12, а также допустила три двойные ошибки. На счету Иги Свёнтек один эйс, одна двойная ошибка и три успешно использованных брейк-пойнта из шести.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/tQ-04_58YEU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.