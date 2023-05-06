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22:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Арина Соболенко выиграла турнир WTA-1000 в Мадриде

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла турнир категории WTA-1000, проходивший в Мадриде (Испания).

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7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

В тяжёлой борьбе спортсменка вырвала победу у первой ракетки мира, представительницы Польши Иги Свёнтек. Встреча завершилась со счётом 2:1 (6:3, 3:6, 6:3).

Матч продолжался 2 часа 25 минут. Арина Соболенко выполнила пять эйсов и реализовала 4 брейк-пойнта из 12, а также допустила три двойные ошибки. На счету Иги Свёнтек один эйс, одна двойная ошибка и три успешно использованных брейк-пойнта из шести.

Во время загрузки произошла ошибка.

Это третий титул Арины Соболенко в 2023 году. До Мадрида белоруска побеждала на кортах Открытого чемпионата Австралии и в Аделаиде. Победа на турнире WTA-1000 в Мадриде стала 13-м титулом спортсменки в одиночном разряде.

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