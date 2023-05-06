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6 мая, источник: Прессбол

Соболенко не взяла подарок: торт на день рождения был с неприятным запахом. За белоруску вступились Надаль и Рублев

В теннисном сообществе разгорелся крупный скандал из-за торта, организаторам даже пришлось оправдываться перед Ариной Соболенко, которой 5 мая исполнилось 25 лет.

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Источник: Reuters

В мире тенниса произошел крупный скандал, связанный с подарками, представленными организаторами турнира в Мадриде на дни рождения Арины Соболенко и Карлоса Алькараса.

Если для испанского спортсмена все прошло гладко, то белорусской теннисистке достался неприятный сюрприз. В честь своего 25-летия Арина Соболенко получила торт, который оказался не только уродливым, но и наполненным густым кремом с неприятным запахом. Соболенко выразила свой недовольство в социальных сетях и сообщила, что она отказалась от этого подарка. В ответ на это организаторы турнира извинились перед спортсменкой, сообщает Sportbox.

Источник: vk.com/aryna_sabalenka

Однако этот инцидент привел к серьезному обсуждению в теннисном сообществе. Многие звезды тенниса, в том числе Рафаэль Надаль и Андрей Рублев, высказали свое недовольство таким отношением к Арине Соболенко.

Они подчеркнули, что такое поведение не является уважительным к спортсменам, которые участвуют в соревнованиях, и что подарки должны быть организованы и представлены соответствующим образом.

Несмотря на извинения, организаторы турнира получили критику за свое поведение. Спортивное сообщество считает, что такое отношение к участникам турнира не может быть оправдано никакими обстоятельствами. Этот инцидент напоминает о важности уважения к спортсменам и необходимости обеспечения достойных условий для всех участников соревнований.

Во время загрузки произошла ошибка.
vk.com/aryna_sabalenka.
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