Теннисистка Самсонова рассказала о ненависти украинских соперниц

«Честно говоря, 90% украинских игроков со мной не здороваются. Меня это не беспокоит, потому что я знаю, что сейчас происходит в их стране. В конце концов, мы просто люди и всего лишь игроки, я и многие другие российские теннисисты не живем в России. Но я ставлю себя на их место и представляю, как им сейчас сложно. Мы пытались использовать теннис как средство объединения, отправляли много предложений ATP и WTA, но все они были отклонены. Вокруг много ненависти, но я их не виню», — передает слова Самсоновой Sportface.it.