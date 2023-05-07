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15:02 (мск), источник: Газета.Ру

Теннисистка Самсонова рассказала о ненависти украинских соперниц

Российская теннисистка Людмила Самсонова рассказала о взаимоотношениях с украинскими соперницами во время туров.

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Источник: Reuters

«Честно говоря, 90% украинских игроков со мной не здороваются. Меня это не беспокоит, потому что я знаю, что сейчас происходит в их стране. В конце концов, мы просто люди и всего лишь игроки, я и многие другие российские теннисисты не живем в России. Но я ставлю себя на их место и представляю, как им сейчас сложно. Мы пытались использовать теннис как средство объединения, отправляли много предложений ATP и WTA, но все они были отклонены. Вокруг много ненависти, но я их не виню», — передает слова Самсоновой Sportface.it.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Людмила Самсонова располагается на 18-м месте. Полячка Ига Свентек продолжает лидировать. У нее 8975 набранных очков. На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко (6891 очко), тройку лучших замыкает Джессика Пегула (5735 очков). Лучшей из россиянок продолжает оставаться Дарья Касаткина, она расположилась на восьмой позиции. Также в 20 лучших входят россиянки Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова, они занимают 13-е и 17-е место соответственно.

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