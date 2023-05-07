Текущие события
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Краснодар
Крылья Советов
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
Наполи
Фиорентина
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия Д
Вольфсбург
50
Футбол. Зарубежный
21:00
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
21:45
Труа
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
21:45
Лечче
Верона
Футбол. Зарубежный
18:05
Лион
Монпелье
54
Футбол. Премьер-лига
18:00
Зенит
Спартак
32
Хоккей. НХЛ
22:30
Нью-Джерси
Каролина
Футбол. Первый дивизион
17:00
Акрон
Волга
10
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
Оренбург
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Аяччо
Тулуза
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Осер
Клермон Фут
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Лорьян
Брест
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Нант
Страсбур
02
Футбол. Зарубежный
16:00
Торино
Монца
11
Футбол. Первый дивизион
15:00
Родина
Уфа
21
Хоккей. НХЛ
8.05
Флорида
Торонто
Футбол. Зарубежный
14:00
Анже
Монако
12
Футбол. Премьер-лига
14:00
Пари Нижний Новгород
Урал
00
Футбол. Зарубежный
13:30
Аталанта
Ювентус
02
Хоккей. НХЛ
8.05
Сиэтл
Даллас
Все события
17:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-тренер Серены Уильямс назвал трёх лучших действующих теннисисток

Патрик Муратоглу, бывший тренер 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Серены Уильямс, назвал лучших действующих теннисисток мира.

Наверх
Источник: Reuters

«У WTA есть своя большая тройка. Это Арина Соболенко, Ига Свёнтек и Елена Рыбакина. Третьей нет в топе рейтинга только потому, что её очки за победу на Уимблдоне-2022 не отображаются», — написал Муратоглу на своей странице в социальных сетях.

Напомним, накануне белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла польку Игу Свёнтек в финальном матче грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) со счётом 6:3, 3:6, 6:3. Ига Свёнтек и Арина Соболенко заявлены также на турнир WTA-1000, который пройдёт с 8 по 21 мая в Риме (Италия).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Не смешите людей». Очень странный и подозрительный матч во Второй лиге
Пропажа Ничушкина — главная загадка плей-офф НХЛ
Фоторепортажи
15ЦСКА переиграл СКА в Москве в третьем матче финала Запада
15Как афганские спортсменки скрываются от исламистов и продолжают тренироваться тайно
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь