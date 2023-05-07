Экс-тренер Серены Уильямс назвал трёх лучших действующих теннисисток

«У WTA есть своя большая тройка. Это Арина Соболенко, Ига Свёнтек и Елена Рыбакина. Третьей нет в топе рейтинга только потому, что её очки за победу на Уимблдоне-2022 не отображаются», — написал Муратоглу на своей странице в социальных сетях.