Свёнтек — о финале с Соболенко: Арина провела очень классный матч

"Какую роль в моём поражении сыграли условия? Честно говоря, не думаю, что нам стоит об этом говорить, потому что Арина провела очень классный матч. Не хочу винить в поражении условия или что-то ещё. Иногда играть сложнее, иногда — проще. Вот почему теннис такой разнообразный, и вот почему кто-то лучше играет на одних покрытиях, а кто-то — на других. Но это не имеет особого значения, потому что она заслуженно победила, и я это уважаю и не хочу умалять заслуги Арины.