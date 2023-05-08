Новый рекорд. Елена Рыбакина официально поднялась в мировом рейтинге

В обновленном рейтинге первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина установила личный рекорд — 6 место мирового рейтинга. Ранее ее лучшим достижением было седьмое место.

В топ-3 рейтинга без изменений: на первом месте польская теннисистка Ига Швентек, на втором — Арина Соболенко из Беларуси, на третьем американка Джессика Пегула.

Казахстанка Юлия Путинцева сохранила за собой 51-ю строчку рейтинга.