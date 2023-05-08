Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ноттингем Форест
Саутгемптон
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сассуоло
Болонья
10
Футбол. Зарубежный
19:30
Брайтон
Эвертон
15
Футбол. Зарубежный
19:30
Эмполи
Салернитана
21
Футбол. Зарубежный
19:30
Удинезе
Сампдория
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Фулхэм
Лестер
53
Футбол. Премьер-лига
17:00
Локомотив
Сочи
30
Хоккей. НХЛ
9.05
Эдмонтон
Вегас
Все события
09:34 (мск), источник: Vesti.kz

Новый рекорд. Елена Рыбакина официально поднялась в мировом рейтинге

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток мира и одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

Наверх
Источник: Reuters

В обновленном рейтинге первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина установила личный рекорд — 6 место мирового рейтинга. Ранее ее лучшим достижением было седьмое место.

В топ-3 рейтинга без изменений: на первом месте польская теннисистка Ига Швентек, на втором — Арина Соболенко из Беларуси, на третьем американка Джессика Пегула.

Казахстанка Юлия Путинцева сохранила за собой 51-ю строчку рейтинга.

В парном разряде Елена Рыбакина поднялась на 82-е место с 95-го, а представительница Казахстана Анна Данилина поднялась с 27-й на 26-ю строчку.

Фоторепортажи
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
25«Зенит» победил «Спартак» и получил вторую звезду
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь