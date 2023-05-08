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10:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведев опустился на второе место в чемпионской гонке ATP

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев после турнира серии «Мастерс» в Мадриде потерял лидерство в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), новая версия которой опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

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Источник: Reuters

Медведев опустился в чемпионской гонке на вторую строчку, пропустив вперед победителя мадридского «Мастерса» испанца Карлоса Алькараса. Первая ракетка мира серб Новак Джокович, пропустивший турнир в столице Испании, теперь занимает третью строчку.

Другой россиянин, Андрей Рублев, сохранил за собой шестое место в списке, а его соотечественник Карен Хачанов поднялся на восьмую строчку. Россиянин Аслан Карацев, который дошел до полуфинала «Мастерса» в Мадриде, переместился из второй сотни на 34-е место в рейтинге.

Очки в чемпионской гонке начисляются по тому же принципу, что и в рейтинге ATP, но обнуляются с началом каждого календарного года.

Чемпионская гонка ATP, версия от 8 мая:

  1. (3). Карлос Алькарас (Испания) — 3410 очков;
  2. (1). Даниил Медведев (Россия) — 3300;
  3. (2). Новак Джокович (Сербия) — 2565;
  4. (5). Стефанос Циципас (Греция) — 2230;
  5. (4). Янник Синнер (Италия) — 2185;
  6. (6). Андрей Рублев (Россия) — 2125;
  7. (7). Тейлор Фриц (США) — 1815;
  8. (9). Карен Хачанов (Россия) — 1530;
  9. (8). Хольгер Руне (Дания) — 1525;
  10. Томми Пол (США) — 1375.

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