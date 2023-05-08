Медведев опустился на второе место в чемпионской гонке ATP

Медведев опустился в чемпионской гонке на вторую строчку, пропустив вперед победителя мадридского «Мастерса» испанца Карлоса Алькараса. Первая ракетка мира серб Новак Джокович, пропустивший турнир в столице Испании, теперь занимает третью строчку.

Другой россиянин, Андрей Рублев, сохранил за собой шестое место в списке, а его соотечественник Карен Хачанов поднялся на восьмую строчку. Россиянин Аслан Карацев, который дошел до полуфинала «Мастерса» в Мадриде, переместился из второй сотни на 34-е место в рейтинге.

Очки в чемпионской гонке начисляются по тому же принципу, что и в рейтинге ATP, но обнуляются с началом каждого календарного года.

Чемпионская гонка ATP, версия от 8 мая: