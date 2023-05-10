Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в 1/32 финала турнира в Риме

В первом раунде одиночного разряда белоруска, занимающая 44-е место в мировом рейтинге, одолела в трехсетовом поединке представительницу Канады Лейлу Фернандес, у которой 50-я позиция, — 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 35 минут. В 1/32 финала соперницей Александры Саснович будет хорватская теннисистка Донна Векич (24-й номер мирового рейтинга).

Еще две представительницы Беларуси начнут выступление в итальянской стооице со второго круга. Вторая ракетка планеты Арина Соболенко встретится с представительницей США Софией Кенин (134). Соперницей Виктории Азаренко в 1/32 финала будет американка Слоан Стивенс (36) или Надя Подорошка (101) из Аргентины.

В мужском турнире в Риме с призовым фондом 7,7 млн евро первым оппонентом белоруса Ильи Ивашко (73) будет швейцарский теннисист Станислас Вавринка (84).