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00:59 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в 1/32 финала турнира в Риме

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович успешно начала выступление на турнире WTA-1000 в Риме с призовым фондом $3,5 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом раунде одиночного разряда белоруска, занимающая 44-е место в мировом рейтинге, одолела в трехсетовом поединке представительницу Канады Лейлу Фернандес, у которой 50-я позиция, — 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 35 минут. В 1/32 финала соперницей Александры Саснович будет хорватская теннисистка Донна Векич (24-й номер мирового рейтинга).

Еще две представительницы Беларуси начнут выступление в итальянской стооице со второго круга. Вторая ракетка планеты Арина Соболенко встретится с представительницей США Софией Кенин (134). Соперницей Виктории Азаренко в 1/32 финала будет американка Слоан Стивенс (36) или Надя Подорошка (101) из Аргентины.

В мужском турнире в Риме с призовым фондом 7,7 млн евро первым оппонентом белоруса Ильи Ивашко (73) будет швейцарский теннисист Станислас Вавринка (84).

Соревеования на открытых грунтовых кортах столицы Италии завершатся 21 мая.

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