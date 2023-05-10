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09:20 (мск), источник: Vesti.kz

Определилось место Елены Рыбакиной в рейтинге по призовым за сезон

Стало известно, кто из теннисисток заработал больше Елены Рыбакиной в 2023 году, сообщают Vesti.kz. Телеграм-канал «Дядя Ваня» привел любопытный финансовый рейтинг в долларах.

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Источник: Reuters

«Продолжается гонка за звание самой успешной теннисистки мира по количеству выигранных призовых денег. В этой погоне пока два явных лидера — Арина Соболенко (Беларусь) и Елена Рыбакина (Казахстан).

Первая ракетка Казахстана на днях догнала соперницу из Минска по количеству заработанных на корте американских долларов (по — 3,1 миллиона). Но белорусская теннисистка, за которой давно уже закрепилась прозвище “Тигрица”, отметилась очередной победой в Мадриде и пополнила свой банковский счет очередным миллионом (1 106 266).

В итоге, белоруска стала первой теннисисткой в нынешнем сезоне, по сумме выигранных призовых денег преодолевшей планку в 4 миллиона долларов. Рыбакина в столице Испании довольствовалась малым — 27 045 у.е», — пишет источник.

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