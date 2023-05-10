Определилось место Елены Рыбакиной в рейтинге по призовым за сезон

«Продолжается гонка за звание самой успешной теннисистки мира по количеству выигранных призовых денег. В этой погоне пока два явных лидера — Арина Соболенко (Беларусь) и Елена Рыбакина (Казахстан).



Первая ракетка Казахстана на днях догнала соперницу из Минска по количеству заработанных на корте американских долларов (по — 3,1 миллиона). Но белорусская теннисистка, за которой давно уже закрепилась прозвище “Тигрица”, отметилась очередной победой в Мадриде и пополнила свой банковский счет очередным миллионом (1 106 266).



В итоге, белоруска стала первой теннисисткой в нынешнем сезоне, по сумме выигранных призовых денег преодолевшей планку в 4 миллиона долларов. Рыбакина в столице Испании довольствовалась малым — 27 045 у.е», — пишет источник.