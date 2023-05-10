Арина Соболенко: те, кто ненавидел нас раньше, продолжают это делать

«Изменилось ли отношение к нам? Сложный вопрос, потому что вы можете перевернуть любые мои слова. Что вы подразумеваете под изменением? Те, кто ненавидел нас, нашу страну раньше, продолжают это делать. Не думаю, что это изменится. Я рада, что нам разрешили играть. WTA старается контролировать эту ситуацию», — приводит слова спортсменки Tennis Up To Date.