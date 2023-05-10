Павлюченкова пробилась во второй круг турнира в Риме

Павлюченкова в первом круге победила итальянку Сару Эррани со счетом 6:1, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 2 минуты.

Соперницей 31-летней россиянки по следующему раунду станет первая ракетка мира и действующая победительница турнира Ига Швёнтек. На прошлой неделе полька дошла до финала турнира в Мадриде, где уступила белоруске Арине Соболенко.