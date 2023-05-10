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16:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Павлюченкова пробилась во второй круг турнира в Риме

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй раунд турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого превышает 3,5 миллиона евро.

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Источник: AP 2022

Павлюченкова в первом круге победила итальянку Сару Эррани со счетом 6:1, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 2 минуты.

Соперницей 31-летней россиянки по следующему раунду станет первая ракетка мира и действующая победительница турнира Ига Швёнтек. На прошлой неделе полька дошла до финала турнира в Мадриде, где уступила белоруске Арине Соболенко.

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