Павлюченкова пробилась во второй круг турнира в Риме
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй раунд турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого превышает 3,5 миллиона евро.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй раунд турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого превышает 3,5 миллиона евро.
Павлюченкова в первом круге победила итальянку Сару Эррани со счетом 6:1, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 2 минуты.
Соперницей 31-летней россиянки по следующему раунду станет первая ракетка мира и действующая победительница турнира Ига Швёнтек. На прошлой неделе полька дошла до финала турнира в Мадриде, где уступила белоруске Арине Соболенко.