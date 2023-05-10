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20:13 (мск), источник: Vesti.kz

Первая ракетка Казахстана с победы начал турнир в Риме

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик стартовал на турнире Masters 1000 — Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: ATP

В матче первого круга Бублик нанес поражение 142-й ракетке мира испанцу Педро Мартинесу — 6:3, 7:6. Игра продолжалась один час и 45 минут.

Во втором круге Бублик, занимающий 49-е место в рейтинге ATP встретится с американцем Беном Шелтоном.

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