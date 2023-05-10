Первая ракетка Казахстана с победы начал турнир в Риме
Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик стартовал на турнире Masters 1000 — Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик стартовал на турнире Masters 1000 — Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В матче первого круга Бублик нанес поражение 142-й ракетке мира испанцу Педро Мартинесу — 6:3, 7:6. Игра продолжалась один час и 45 минут.
Во втором круге Бублик, занимающий 49-е место в рейтинге ATP встретится с американцем Беном Шелтоном.