Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира в Риме
Казахстанка Юлия Путинцева стартовала на турнире Masters 1000 — Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанка Юлия Путинцева стартовала на турнире Masters 1000 — Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В матче первого круга Путинцева встречалась с Викторией Томовой из Болгарии. Матч завершился победой казахстанки — 6:7, 7:6, 6:0.
Встреча, которая была остановлена на некоторое время, длилась три часа и семь минут.
Во втором круге Путинцева сыграет с американкой Кори Гауфф.