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20:50 (мск), источник: Vesti.kz

Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира в Риме

Казахстанка Юлия Путинцева стартовала на турнире Masters 1000 — Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В матче первого круга Путинцева встречалась с Викторией Томовой из Болгарии. Матч завершился победой казахстанки — 6:7, 7:6, 6:0.

Встреча, которая была остановлена на некоторое время, длилась три часа и семь минут.

Во втором круге Путинцева сыграет с американкой Кори Гауфф.

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