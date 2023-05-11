«Я упертая, как настоящий Телец». Соболенко — о своих секретах и любви к Италии

Арина Соболенко — одна из самых ярких теннисисток в современном женском туре. Раньше на обаятельную девушку из Белоруссии обрушивался шквал критики по поводу и без. Но она, несмотря ни на что, проводит свой лучший сезон, уверенно держится на второй строчке рейтинга WTA и уже успела взять три титула в этом году, среди которых US Open и «мастерс» в Мадриде. Накануне римского тысячника «СЭ» поговорил с теннисисткой и узнал, как она отметила свое 25-летие, верит ли в знаки зодиака, какова ее цель на этот сезон и чего ожидает от «Ролан Гаррос».

Обожаю приезжать в Италию. Больше всего из-за вкусной еды

— Вы говорили, что победу на мадридском «мастерсе» и свой день рождения отпразднуете уже в Риме. Так как все прошло?

— Да, в воскресенье вечером пошли поели вкусную пасту, пиццу и мороженое. Прогулялись по городу. Что может быть еще лучше для празднования дня рождения и титула?

— Ваш тренер называет вас в шутку «старушкой», а вы соглашаетесь, хотя еще молоды. Но что вас отличает от Арины пятилетней давности? Что поменялось внутри? И какой могли бы дать совет себе?

— Многое поменялось. Я стала более зрелая, спокойная, хладнокровная и, наверно, отчасти более уверенная в себе. Какой бы я дала совет той Арине? Ничего бы не сказала. Мне кажется, мне надо было пройти весь путь, чтобы прийти к тому, кем я сейчас являюсь.

— Последнее о дне рождения. Вы, получается, Телец, но верите ли в знаки зодиака?

— Не то чтобы я прямо верю, но я точно упертая, как Телец.

— Рим, Италия — прекрасное место. С чем у вас ассоциируется эта страна, город?

— Обожаю этот турнир. Рим обладает своей аурой, атмосферой. Здесь как-то так спокойно, определенно очень красиво и невероятно вкусная еда. Обожаю сюда приезжать. Наверно, больше всего из-за вкусной еды (смеется).

— Если не секрет, то какое блюдо итальянской кухни любимое?

— Паста. Когда я сюда приезжаю, сразу иду по классике — по карбонаре, а потом уже любую пасту буду есть.

— Перед турниром у вас было немного свободного времени. Из чего состоит ваш день?

— По-разному бывает. В связи с тем, что я сыграла финал в Мадриде, мы делаем одну тренировку фитнес, но большую половину дня занимает восстановление, работа с физио, возможно, 10−15 плавания, прогулка по Риму, вкусно покушать. Ухожу больше в восстановление перед следующим турниром.

Не считаю нас со Свентек и Рыбакиной «Большой тройкой»

— Муратоглу считает вас, а также Свентек с Рыбакиной «Большой тройкой» женского тура. Согласны ли с таким определением?

— Не сказала бы, что мы «Большая тройка», потому что я бы не упускала из виду и Крейчикову с Саккари. Возможно, мы просто более стабильно играем в этом сезоне, но я бы не сказала, что только наша тройка — это «Большая тройка» в WTA. Все равно приятно такое слышать. Хочется только продолжать быть в этой тройке и показывать такие результаты.

— Последний вопрос общего характера. Речь о парном теннисе. Андрей Рублев и Карен Хачанов выиграли наконец-то свой первый парный титул вдвоем. А что вы думаете о паре? Видите ли себя в будущем снова в ней?

— Я в принципе играла в паре, даже первой ракеткой мира была. Игра в паре очень помогает в одиночке, но опять-таки, если больше фокусов одиночке, тяжело играть и то, и то. Поэтому я и не играю больше пару, потому что силы не безграничны. К сожалению, мы не молодеем с каждым годом. Я люблю парный теннис, но пришлось отказаться в пользу одиночки и больше заниматься восстановлением в свободное время.

— Следующие пару вопросов будут в формате блица — нужно будет просто продолжить фразу. Главная мотивация в теннисе для меня…

— Это титулы.

— Моя самая большая поддержка…

— Моя семья.

— Мой самый большой критик…

— Моя команда.

— Любимый турнир…

— US Open.

— Я бы хотела улучшить в себе…

— Все по чуть-чуть.

— Будь моя воля, все турниры были бы на таком покрытии, как …

— Я все покрытия люблю, но давайте хард.

— Я отношусь к коучингу…

— Положительно.

— О «Ролан Гарросе» могу сказать…

— Это хорошая возможность для меня показать хороший результат.

— Цель на этот сезон…