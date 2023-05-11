Анастасия Потапова вышла в 3-й круг турнира WTA-1000 в Риме, где сразится с Кудерметовой
25-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия).
25-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия).
В матче второго круга Потапова (23) со счётом 6:4, 6:4 обыграла представительницу Италии Элизабетту Коччаретто. Встреча продлилась 1 час и 35 минут. Потапова четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Коччаретто один эйс, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.
За выход в ⅛ финала Потапова сразится с соотечественницей, 12-й ракеткой мира Вероникой Кудерметовой (11). Примечательно, что на прошедшем ранее турнире в Мадриде (Испания) на той же стадии Потапова также встречалась с Кудерметовой и в упорной борьбе проиграла.