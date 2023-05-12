Арина Соболенко: Я измотана. Мне определенно нужна подзарядка

Соболенко на прошлой неделе выиграла турнира ВТА-1000 в Мадриде, в финале обыграв первую ракетку мира Игу Швентек.

Поражение именно в стартовом матче стало для Соболенко первым в сезоне. Ранее она доходила, как минимум, до четвертьфинальной стадии.