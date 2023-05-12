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11:32 (мск), источник: Прессбол

Арина Соболенко: Я измотана. Мне определенно нужна подзарядка

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала поражение от американки Софии Кенин (6:7 (6), 2:6) во втором круге турнира ВТА в Риме.

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Источник: Reuters

«Измотана. Мне определенно нужна подзарядка», — написала Соболенко в социальной сети.

Соболенко на прошлой неделе выиграла турнира ВТА-1000 в Мадриде, в финале обыграв первую ракетку мира Игу Швентек.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поражение именно в стартовом матче стало для Соболенко первым в сезоне. Ранее она доходила, как минимум, до четвертьфинальной стадии.

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