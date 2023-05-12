Арина Соболенко: Я измотана. Мне определенно нужна подзарядка
Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала поражение от американки Софии Кенин (6:7 (6), 2:6) во втором круге турнира ВТА в Риме.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала поражение от американки Софии Кенин (6:7 (6), 2:6) во втором круге турнира ВТА в Риме.
«Измотана. Мне определенно нужна подзарядка», — написала Соболенко в социальной сети.
Соболенко на прошлой неделе выиграла турнира ВТА-1000 в Мадриде, в финале обыграв первую ракетку мира Игу Швентек.
Поражение именно в стартовом матче стало для Соболенко первым в сезоне. Ранее она доходила, как минимум, до четвертьфинальной стадии.