Свентек не отдала Павлюченковой ни одного гейма во втором круге турнира в Риме

Российская теннисистка не смогла взять у соперницы ни одного гейма: матч завершился со счётом 0:2 (0:6, 0:6).

Встреча продолжалась 1 час 7 минут. Анастасия Павлюченкова выполнила один эйс и допустила пять двойных ошибок. На счету Иги Свёнтек два эйса, 5 реализованных брейк-пойнтов из 15 и одна двойная ошибка.

Ига Свёнтек уверенно вышла в третий круг, где ей предстоит встреча с победительницей матча между 68-й ракеткой мира украинкой Лесей Цуренко и 32-й ракеткой мира из США Бернардой Перой.