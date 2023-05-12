Текущие события
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
КАМАЗ
Шинник
10
Футбол. Зарубежный
21:30
Кельн
Герта
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Лечче
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Мальорка
Кадис
Хоккей. НХЛ
13.05
Торонто
Флорида
Хоккей. НХЛ
13.05
Вегас
Эдмонтон
Все события
16:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Свентек не отдала Павлюченковой ни одного гейма во втором круге турнира в Риме

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свёнтек разгромила россиянку Анастасию Павлюченкову в матче второго круга турнира WTA-1000, проходящего в Риме (Италия).

Наверх
Источник: Reuters

Российская теннисистка не смогла взять у соперницы ни одного гейма: матч завершился со счётом 0:2 (0:6, 0:6).

Встреча продолжалась 1 час 7 минут. Анастасия Павлюченкова выполнила один эйс и допустила пять двойных ошибок. На счету Иги Свёнтек два эйса, 5 реализованных брейк-пойнтов из 15 и одна двойная ошибка.

Ига Свёнтек уверенно вышла в третий круг, где ей предстоит встреча с победительницей матча между 68-й ракеткой мира украинкой Лесей Цуренко и 32-й ракеткой мира из США Бернардой Перой.

Главная соперница Иги Свёнтек — вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко — уже выбыла из турнира в Риме.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Разгром со счётом 60:0 породил скандал в мини-футболе
Олимпийский чемпион из России получил нелепую дисквалификацию
Фоторепортажи
8Звезды спорта на Мет Гала
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь