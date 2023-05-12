Виктория Азаренко вышла в ⅛ финала парного разряда турнира WTA в Риме

Сегодня они обыграли в двух партиях российский тандем Вероника Кудерметова / Анастасия Павлюченкова — 6:2, 6:3. На прошлой неделе белоруска и бразильянка стали победительницами турнира в Мадриде. Завтра еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович и представительница США София Кенин в 1/16 финала будут соперничать с итальянской парой Ангелика Морателли / Камилла Розателло.