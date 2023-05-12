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12 мая, источник: Vesti.kz

Лучший теннисист Казахстана вырвал победу в матче турнира в Риме

Казахстанский теннисист Александр Бублик провел матч второго круга на турнире Masters 1000 — Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: ktf.kz

В матче второго круга он противостоял Бену Шелтону из США. Встреча завершилась в пользу Бублика — 6:4, 1:6, 6:2. Игра продолжалась один час и 52 минуты.

В третьем круге первая ракетка Казахстана сразится с победителем пары Каспер Рууд (Норвегия) — Артур Риндеркнеш (Франция).

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