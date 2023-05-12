Лучший теннисист Казахстана вырвал победу в матче турнира в Риме
Казахстанский теннисист Александр Бублик провел матч второго круга на турнире Masters 1000 — Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский теннисист Александр Бублик провел матч второго круга на турнире Masters 1000 — Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В матче второго круга он противостоял Бену Шелтону из США. Встреча завершилась в пользу Бублика — 6:4, 1:6, 6:2. Игра продолжалась один час и 52 минуты.
В третьем круге первая ракетка Казахстана сразится с победителем пары Каспер Рууд (Норвегия) — Артур Риндеркнеш (Франция).