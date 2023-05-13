Рыбакина стартовала с победы на турнире в Риме

Рыбакина обыграла итальянку Жасмин Паолини (№ 65) со счетом 7:6 (7:4), 6:1. Встреча длилась 1 час и 35 минут. В ее ходе Елена шесть раз подала на вылет при трех двойных ошибках. Паолини отметилась лишь одной двойной ошибкой.