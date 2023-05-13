Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия Д
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
19:30
Вильярреал
Атлетик
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
ЦСКА
Торпедо
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Специя
Милан
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Страсбур
Ницца
20
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Рубин
Акрон
31
Футбол. Первый дивизион
17:30
Нефтехимик
Родина
15
Футбол. Зарубежный
17:15
Осасуна
Альмерия
31
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Тоттенхэм Хотспур
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Ноттингем Форест
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Борнмут
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон
Фулхэм
02
Футбол. Первый дивизион
17:00
Волгарь
Арсенал
12
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Аяччо
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
Хетафе
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Шальке-04
60
Футбол. Зарубежный
16:30
Бохум
Аугсбург
32
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Майнц
30
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Фрайбург
42
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Хоффенхайм
21
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Краснодар
22
Футбол. Зарубежный
16:00
Салернитана
Аталанта
10
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волга
Балтика
02
Футбол. Зарубежный
15:00
Реал Сосьедад
Жирона
22
Футбол. Первый дивизион
15:00
Алания
Краснодар-2
52
Футбол. Зарубежный
14:30
Лидс
Ньюкасл Юнайтед
22
Футбол. Премьер-лига
14:00
Химки
Спартак
11
Футбол. Первый дивизион
14:00
Уфа
Енисей
22
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
СКА-Хабаровск
10
Хоккей. НХЛ
14.05
Сиэтл
Даллас
Футбол. Премьер-лига
12:00
Урал
Оренбург
21
Все события
12:12 (мск), источник: Vesti.kz

Рыбакина стартовала с победы на турнире в Риме

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая шестое место в мировом рейтинге, вышла в третий круг на турнире Masters 1000 — Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия), сообщают Vesti.kz.

Наверх
Источник: Reuters

Рыбакина обыграла итальянку Жасмин Паолини (№ 65) со счетом 7:6 (7:4), 6:1. Встреча длилась 1 час и 35 минут. В ее ходе Елена шесть раз подала на вылет при трех двойных ошибках. Паолини отметилась лишь одной двойной ошибкой.

Ранее соперницы друг с другом не встречались.

В третьем круге, 14 мая, Рыбакина сыграет против россиянки Анны Калинской (№ 57).

Фоторепортажи
35Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
9Лионель Месси с семьей побывал в Саудовской Аравии
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь